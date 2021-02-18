Новости 18 февраля: новые карантинные ограничения, покупка "Прямого" Порошенко

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине: список новых запретов, Порошенко официально "переписал" на себя "Прямой", — актуальные новости 18 февраля.

О новых карантинных ограничениях

Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина с 24 февраля и продлении общего карантина в связи с пандемией коронавируса.

О покупке "Прямого" Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

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