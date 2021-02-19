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У ОПЗЖ назвали санкції проти Медведчука репресіями та знищенням демократії

П'ятниця, 19 лютого 2021, 20:02
У ОПЗЖ назвали санкції проти Медведчука репресіями та знищенням демократії

"Опозиційна платформа - За життя" відреагувала на санкції за фінансування тероризму проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, назвавши їх антиконстуційними.

Джерело: заява ОПЗЖ

Дослівно: "Україна ще на крок наблизилася до диктатури. Рішенням Ради національної безпеки і оборони, в порушення Конституції і законів, прийнято рішення без суду і слідства накласти персональні санкції на главу політради ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко, Тараса Козака та Наталію Лавренюк.

Режим Володимира Зеленського - політичний банкрут, який втратив довіру і підтримку громадян.  Не виконавши жодного зі своїх передвиборчих обіцянок, що заплутався в корупції і інтригах свого оточення, Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію. Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів в машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму.

ОПЗЖ оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і нанести удар по найбільш рейтинговій політичною силою країни. Ніяких законних підстав для цієї позасудової розправи не існує".

Деталі: У партії запевняють, що "буде захищати українську демократію, Конституцію і однопартійців усіма законними способами". В ОПЗЖ нагадали, що ініціювали початок процедури імпічменту Зеленського і обіцяють робити все, щоб довести її до кінця, назвавши це "питанням життя і смерті української демократії".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

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Що було раніше: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖМедведчуксанкції
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