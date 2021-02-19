Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що найближчим часом на засіданні РНБО введуть нові санкції, в тому числі й проти депутатів.

Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Данілова: "Як і минулого разу я сказав, що далі буде, повірте – і далі буде! Далі будуть офшори, власність, все, що поцуплене з 1991 року в українського народу, буде повернуте українському народу. Більш того, усі депутати, у яких статки в 300-400 мільйонів, люди добрі, де ви це взяли?

Зупиняється це все. Найближчим часом на наступному засіданні РНБО ви побачите більше і цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали, а мають величезні статки – усі будуть повертати, і в тому числі, що стосується українських надр. Це буде окрема ситуація. Коли забрали усе, що можна забрати, жодної копійки не сплачують до бюджету. Закінчилися ті часи…

Наголошую, усі люди, які мають бізнес в Росії, заробляють там гроші, потім їх витрачають на промивання нам мізків, найближчим часом це буде публічна інформація і всі це бачитимуть".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Що було раніше: