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Данилов анонсировал следующие санкции, в том числе против депутатов

Пятница, 19 февраля 2021, 22:40

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в ближайшее время на заседании СНБО введут новые санкции, в том числе и против депутатов.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "Как и в прошлый раз я сказал, что дальше будет, поверьте - и дальше будет! Далее будут оффшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли?

Останавливается это все. В ближайшее время на следующем заседании СНБО вы увидите больше и интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а имеют огромное состояние - все будут возвращать, и в том числе, что касается украинских недр. Это будет отдельная ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, ни копейки не платят в бюджет. Закончились те времена…

Подчеркиваю, все люди, у которых есть бизнес в России, зарабатывают там деньги, потом их тратят на промывку нам мозгов, в ближайшее время это будет публичная информация и все будет это видеть".

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

Санкции предусматривают 5 ограничений.

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Что было раньше: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОДаниловсанкции


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