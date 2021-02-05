Росія блокує в Криму зо три десятки популярних українських сайтів

Наприкінці 2020 року в окупованому Криму щонайменше 25 українських популярних сайтів були заблоковані повністю, ще 5 – частково.

Джерело: "Кримська правозахисна група" у Facebook

Деталі: Кримська правозахисна група протягом 2020 року проводила регулярні моніторинги доступу до інтернет-ресурсів і сигналу українських радіостанцій на території Криму.

Результати моніторингу, здійсненого у грудні серед 11 провайдерів в Криму, засвідчили, що щонайменше 25 українських популярних сайтів блоковано повністю, ще 5 – частково.

Крім того, цілком заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Моніторинг мовлення FM-діапазону на півночі Криму продемонстрував, що сигнал українських радіостанцій доступний лише в 7 з 19 населених пунктів. Блокування сигналів відбувається через мовлення кримських і російських радіостанцій на тих самих частотах, ліцензії на які мають українські мовники.

Крім того, поруч із КПВВ "Чаплинка" на окупованій території встановлено нову телерадіовежу, що, ймовірно, може використовуватися для посилення блокування українського сигналу.

Усе це зафіксовано в огляді порушень прав людини у Криму у 2020 році, який підготувала "Кримська правозахисна група".

Нагадаємо: У Кремлі засудили блокування в Україні телеканалів з орбіти кума російського президента Володимир Путіна, нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

2 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції на 5 років до телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZiK, які формально належать партнеру Медведчука Тарасу Козаку, а насправді підконтрольні Медведчуку і просувають вигідні Москві ідеї.

Росія ж від початку окупації Криму у 2014 році придушує "інакомисліє" там, переслідує прихильників України, обмежує доступ до українських інформаційних ресурсів.