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Россия блокирует в Крыму три десятка популярных украинских сайтов

Пятница, 5 февраля 2021, 12:40
Россия блокирует в Крыму три десятка популярных украинских сайтов

В конце 2020 года в оккупированном Крыму не менее 25 украинских популярных сайтов были заблокированы полностью, еще 5 – частично.

Источник: "Крымская правозащитная группа" в Facebook

Детали: Крымская правозащитная группа в течение 2020 года проводила регулярные мониторинги доступа к интернет-ресурсам и сигналу украинских радиостанций на территории Крыма.

Результаты мониторинга, проведенного в декабре среди 11 провайдеров в Крыму, показали, что более 25 украинских популярных сайтов заблокированы полностью, еще 5 – частично.

Кроме того, полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

 

Мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украинских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Блокировка сигналов происходит из-за вещания крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели.

Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установлена ​​новая телерадиовышка, которую, вероятно, могут использовать для усиления блокировки украинской сигнала.

Все это зафиксировано в обзоре нарушений прав человека в Крыму в 2020 году, который подготовила "Крымская правозащитная группа".

Напомним: В Кремле осудили блокирование в Украине телеканалов с орбиты кума российского президента Владимир Путина, нардепа "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет для телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, которые формально принадлежат партнеру Медведчука Тарасу Козаку, а на самом деле подконтрольны Медведчуку и продвигают выгодные Москве идеи.

Россия же с начала оккупации Крыма в 2014 году подавляет инакомыслие там, преследует сторонников Украины, ограничивает доступ к украинским информационным ресурсам.

В феврале-марте 2019 года 10 провайдеров в Крыму блокировали 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети полностью, а еще 28 сайтов – частично.

В ноябре-декабре 2019 года 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах оккупированного Крыма полностью блокировали уже 18 украинских информационных сайтов и 2 соцсети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Темы: КрымСМИоккупациясвобода словаправа человека
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