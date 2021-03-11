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Новини 11 березня: рішення РНБО, обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

Четвер, 11 березня 2021, 20:25
Новини 11 березня: рішення РНБО, обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за "Харківські угоди", СБУ проводить масштабні обшуки у мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком, — актуальні новини 11 березня.

Про рішення РНБО

Рада національної безпеки і оборони доручила СБУ перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".  

Окрім того, на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

У Раді нацбезпеки також з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

РНБО також продовжила на 3 роки дію санкцій щодо 2 російських банків - Сбербанку та Промінвестбанку.

Про обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

СБУ заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. За даними джерела УП, йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об‘єктах мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з Віктором Медведчуком.

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