Новини 11 березня: рішення РНБО, обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за "Харківські угоди", СБУ проводить масштабні обшуки у мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком, — актуальні новини 11 березня.

Про рішення РНБО

Рада національної безпеки і оборони доручила СБУ перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".

Окрім того, на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

У Раді нацбезпеки також з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

РНБО також продовжила на 3 роки дію санкцій щодо 2 російських банків - Сбербанку та Промінвестбанку.

Про обшуки у пов’язаній з Медведчуком мережі АЗС

СБУ заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. За даними джерела УП, йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об‘єктах мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з Віктором Медведчуком.

Про інші важливі новини

Україну планують поділити на функціональні зони: на думку влади це дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів.

Суховантаж з 13 членами екіпажу на борту затонув у Чорному морі, двоє людей загинули.

Міністерство юстиції позивається в Окружний адміністративний суд Києва щодо заборони діяльності політичної партії "партія Шарія".

Група компаній "Нова Пошта" з 20 березня підвищує тарифи на доставку відправлень й на їх упаковку.

Конституційний суд призначив спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.

Інститут національної пам'яті Польщі висловив протест проти присвоєння стадіону у Тернополі імені Романа Шухевича.

На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них - колишній спікер парламенту Володимир Литвин.

Українська асоціація футболу передала мовному омбудсмену Тарасу Креміню матеріали перевірки щодо інциденту під час матчу Української Прем’єр-ліги між командами "Львів" – "Колос" за участі вже екс-тренера львів’ян Віталія Шумського і четвертого арбітра гри Миколи Кривоносова.

Автор фільму про ймовірний зрив спецоперації по затриманню членів групи бойовиків "Вагнер" Христо Грозєв просить українських політиків і ЗМІ не маніпулювати, поки філь не вийшов.