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Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС

Четверг, 11 марта 2021, 20:25
Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС

СБУ проверит, не было ли госизменой голосования 236 нардепов за "Харьковские соглашения", СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком, — актуальные новости 11 марта.

О решениях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

Помимо этого, на заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

В Совете нацбезопасности также выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

СНБО продлил на 3 года действие санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Об обысках в связанной с Медведчуком сети АЗС

СБУ заявляет о разоблачении масштабной сделки с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски. По данным источника УП, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.

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