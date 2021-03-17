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Нардепам передали проєкт закону про скасування Харківських угод

Середа, 17 березня 2021, 10:31
Нардепам передали проєкт закону про скасування Харківських угод

Народним депутатам надали для ознайомлення проєкт закону про денонсацію "Харківських угод" із Росією від 2010 року, які РФ скасувала 7 років тому, після окупації Криму.

Джерело: проект закону №0095 на сайті парламенту – "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України"

Деталі: Ініціаторами законопроєкту значаться нардепи фракції "Слуга народу" Олег Дунда та Олександр Аліксійчук.

12 березня проєкт закону надійшов до Верховної Ради і на розгляд керівництва парламенту, 15 березня його спрямували на розгляд профільного комітету, а 16 березня надали для ознайомлення усім парламентарям. 

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що 28 січня 2021 року Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом генерального прокурора оголосило колишньому президенту України Віктору Януковичу підозру в державній зраді через підписання 21 квітня 2010 року угоди з Росією продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років після 28 травня 2017 року в обмін на знижку на газ. 

Віктора Януковича підозрюють, зокрема, в тому, що він, за попередньою змовою з вищими посадовцями Російської Федерації, надав тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. 

У результаті "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройнихсил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України. Це дозволило Росії захопити Крим у 2014 році. 

11 березня 2021 року відбулося засідання РНБО, за наслідками якого Службі безпеки України доручено з'ясувати обставини голосування у Верховній Раді за ратифікацю Харківських угод у 2010 році і чи не було в діях нардепів ознак державної зради.

Тому Верховній Раді пропонують денонсувати угоду щодо ЧФ РФ як таку, що суперечить національним інтересам України.

Передісторія: 

  • Угоду між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали в Харкові 21 квітня 2010 року, Верховна Рада ратифікувала її 27 квітня 2010 року.
  • Цю угоду Росія денонсувала в односторонньому порядку рішенням Держдуми від 31 березня 2014 року, яке президент РФ Володимир Путін підписав 2 квітня того року.
  • 28 січня 2021 року Офіс генерального прокурора повідомив про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу в державній зраді через підписання "Харківських угод", тоді як Янукович із 2014 року переховується в Росії. 
  • 11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", а також доручила перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".  
  • Служба безпеки України почала досудове розслідування можливої державної зрадиу зв’язку з Харківськими угодами і 16 березня провела обшуки у структурах, які були залучені до їх підготовки та ратифікації: Верховній Раді, РНБО, Міністерстві закордонних справ, Кабінеті міністрів. 
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів щодо притягнення колишніх нардепів до відповідальності за Харківські угоди.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківські угодиВерховна РадаЧФ РосіїКримокупація
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