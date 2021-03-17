Новини 17 березня: оновлені карантинні зони, заява Байдена про Путіна

Майже всі області України стали "помаранчевими", Байден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США, — актуальні новини 17 березня.

Про оновлені карантинні зони

В Україні 16 регіонів і столиця опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області - "жовті", стільки ж "червоних".

Посилений карантин вводять у Львові з 19 до 28 березня.

Про заяву Байдена щодо Путіна

Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

Після цієї заяви Байдена рубль обвалився до долара і євро.

Про інші важливі новини

За рекомендаціями Національної технічної групи експертів МОЗ збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

16 березня одна особа в Україні отримала другу дозу вакцини CoviShield для повноцінного щеплення проти COVID-19, крім того першу дозу отримали ще 9 839 осіб.

Володимир Зеленський призначив заступника керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету ім.Шевченка, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

До МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України в Росії Василя Покотила, якому висловлений протест в зв'язку з акцією щодо російських дипломатів у Києві.

Народним депутатам надали для ознайомлення проєкт закону про денонсацію "Харківських угод" із Росією від 2010 року, які РФ скасувала 7 років тому, після окупації Криму.

Верховний суд скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, яка відома рішеннями про позбавлення водійських прав "автомайданівців".

ВООЗ рекомендує продовжити щеплення вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca, попри те, що низка країн останніми днями призупинили її використання.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзєльський оголосив про запровадження національного локдауну по всій країні починаючи з суботи.