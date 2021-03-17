Новости 17 марта: обновленные карантинные зоны, заявление Байдена про Путина

Почти все области Украины стали "оранжевыми", Байден считает Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы США, — актуальные новости 17 марта.

Об обновленных карантинных зонах

В Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области - "желтые", столько же "красных".

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта.

О заявлении Байдена насчет Путина

Президент США Джо Байден считает президента России Владимира Путина убийцей, который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

После этого заявления Байдена рубль обвалился к доллару и евро.

О других важных новостях

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

16 марта один человек в Украине получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19, кроме того первую дозу получили еще 9 839 человек.

Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Игоря Брусило заместителем председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило, которому был выражен протест в связи с акцией относительно российских дипломатов в Киеве.

Народным депутатам предоставили для ознакомления проект закона о денонсации "Харьковских соглашений" с Россией от 2010 года, которые РФ отменила 7 лет назад, после оккупации Крыма.

Верховный суд отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая известна решениями о лишении водительских прав "автомайдановцев".

ВОЗ рекомендует продолжить прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, несмотря на то, что ряд стран в последние дни приостановили ее использование.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил о введении национального локдауна по всей стране начиная с субботы.