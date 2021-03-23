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Новини 23 березня: ПЛР-тести для іноземців, маски на вулицях для "червоних" зон

Вівторок, 23 березня 2021, 20:07
Новини 23 березня: ПЛР-тести для іноземців, маски на вулицях для червоних зон

Кабмін запровадив обов’язковий ПЛР-тест на коронавірус для в’їзду іноземців в Україну, у "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок — актуальні новини 23 березня.

Про в’їзд в Україну

Уряд запровадив обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години, для іноземців при в’їзді в Україну.

Також згідно з постановою, громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, звідки вони в’їжджають.

Від самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Про маски на вулицях

Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок у "червоних" зонах поширення коронавірусу.

Пізніше у МОЗ наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.

Наразі в Україні 8 областей — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська — та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

З 25 березня через COVID-19 Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження у місті.

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