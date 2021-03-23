Новости 23 марта: ПЦР-тесты для иностранцев, маски на улицах для "красных" зон

Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда иностранцев в Украину, в "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок — актуальные новости 23 марта.

О въезде в Украину

Кабмин ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину.

Также согласно постановлению, граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают.

От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 48 часов.

О масках на улицах

Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок в "красных" зонах.

Позднее в Минздраве отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Сейчас в Украине 8 областей — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская — и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

С 25 марта из-за COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения в городе.

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