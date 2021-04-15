Окупанти Криму: Україні до нас не дотягнутися
Глава так званого парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що всі можливі провокації, які України нібито може влаштувати на кордоні з півостровом, будуть припинені, і що жителі Криму знаходяться в безпеці.
Джерело: РИА Новости
Пряма мова Константинова: "Всі провокації, якщо на них зважиться Київ, будуть припинені, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності. До нас їм не дотягнутися. Кримчани знаходяться в безпеці завдяки органам безпеки і всім силовим структурам, які забезпечують мирне небо над півостровом".
Деталі: За його словами, політика України щодо Криму схожа на "підлість і підступність", яким можна протиставити тільки рішучі дії і впевненість у невідворотному покаранні всіх призвідників провокацій.
Що було раніше: 14 квітня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Україна за підтримки США нібито може організувати провокації з загибеллю своїх військовослужбовців і втратою техніки, щоб почати військові дії проти Криму.
Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це була 11-та втрата за два тижні. 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний захисник ЗСУ.
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- 13 квітня Міноборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа, від якого менше ніж 300 кілометрів від українського кордону, нібито для підготовки до параду Перемоги.