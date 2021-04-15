Окупанти Криму: Україні до нас не дотягнутися

Глава так званого парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що всі можливі провокації, які України нібито може влаштувати на кордоні з півостровом, будуть припинені, і що жителі Криму знаходяться в безпеці.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Константинова: "Всі провокації, якщо на них зважиться Київ, будуть припинені, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності. До нас їм не дотягнутися. Кримчани знаходяться в безпеці завдяки органам безпеки і всім силовим структурам, які забезпечують мирне небо над півостровом".

Деталі: За його словами, політика України щодо Криму схожа на "підлість і підступність", яким можна протиставити тільки рішучі дії і впевненість у невідворотному покаранні всіх призвідників провокацій.

Що було раніше: 14 квітня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Україна за підтримки США нібито може організувати провокації з загибеллю своїх військовослужбовців і втратою техніки, щоб почати військові дії проти Криму.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це була 11-та втрата за два тижні. 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний захисник ЗСУ.

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