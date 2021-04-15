Оккупанты Крыма: Украине до нас не дотянуться
Глава так называемого парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что все возможные провокации, которые Украина якобы может утроить на границе с полуостровом, будут пресечены, и что жители Крыма находятся в безопасности.
Источник: РИА Новости
Прямая речь Константинова: "Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом".
Детали: По его словам, политика Украины в отношении Крыма "сродни подлости и коварству", которым можно противопоставить только решительные действия и уверенность в неотвратимом наказании всех зачинщиков провокаций.
Что было раньше: 14 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина при поддержке США якобы может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это была 11-потеря за две недели. 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний защитник ВСУ.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
- 13 апреля Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж, от которого менее чем 300 километров от украинской границы, якобы для подготовки к параду Победы.