Оккупанты Крыма: Украине до нас не дотянуться

Глава так называемого парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что все возможные провокации, которые Украина якобы может утроить на границе с полуостровом, будут пресечены, и что жители Крыма находятся в безопасности.

Источник: РИА Новости

Прямая речь Константинова: "Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом".

Детали: По его словам, политика Украины в отношении Крыма "сродни подлости и коварству", которым можно противопоставить только решительные действия и уверенность в неотвратимом наказании всех зачинщиков провокаций.

Что было раньше: 14 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина при поддержке США якобы может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это была 11-потеря за две недели. 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний защитник ВСУ.

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