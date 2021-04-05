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Головні новини неділі і ночі: вибори на Івано-Франківщині, план вакцинації

Понеділок, 5 квітня 2021, 08:00
Слуга Народу

Вірастюк переміг на виборах в окрузі №87 на Івано-Франківщині, Зеленський схвалив рішення РНБО щодо щеплення проти COVID-19 – актуальні новини 4 квітня.

Про округ №87

На окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати. Переміг силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк. Його конкурент Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови. Він заявив, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Громадянська мережа "ОПОРА" вимагає від Нацполіціі розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87.

Про план вакцинації

Президент Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО щодо Національного плану вакцинопрофілактики COVID-19. Мета плану – охопити щепленнями більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року, аби сформувати колективний імунітет до коронавірусу.

Про інші важливі новини

Стало відомо, що протягом останніх двох днів у зоні ООС загинули два бійці родом з Волині – Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

3 квітня в Україні виявили ще 13 738 випадків коронавірусної хвороби, найбільше – у Харківській області. Крім того, госпіталізували 5 545 заражених, летальних випадків – 258. Одужали  4 657 осіб.

Міністерство охорони здоров'я оновило дані розподілу карантинних зон, на "червоному" рівні знаходяться столиця та області: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька.

Туреччина потрапила в трійку країн, де найбільше нових заражень COVID-19, поряд з Індією та Францією.

Молодший брат короля Йорданії Абдалли II, колишній наслідний принц Хамза бен Хусейн заявив, що його помістили під домашній арешт.

Зеленський увів у дію рішення РНБО від 2 квітня про застосування санкцій. Запроваджуються персональні санкції щодо людей, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Також до санкційного списку внесені 79 компаній.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.

Українська правда


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