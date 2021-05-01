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Окупанти влітку обкладуть жителів Криму новим податком на житло

Субота, 1 травня 2021, 18:54
Окупанти влітку обкладуть жителів Криму новим податком на житло

Російські окупанти вимагають від усіх жителів захопленого півострова, що мають квартиру, житловий будинок, або навіть кімнату, оплатити новий податок на майно. Перші такі платіжки кримчани отримають вже у липні.

Джерело: Новости Крыма

Деталі: Так званий "керівник" управління федеральної податкової служби Росії по Криму Роман Наздрачов нагадав жителям півострова, що з 2021 року вони вже "зобов'язані заплатити за нерухомість", якою володіють.

Представник окупаційної влади додав, що в середньому за трикімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів сума податку складатиме близько 500 рублів на рік.

Кримчани почнуть отримувати повідомлення про новий податок від окупантів з 1 липня - воно прийде їм або поштою, або в "особистий кабінет платника податків".

Нагадаємо: 86% росіян стабільно підтримують захоплення Криму Росією.

Теми: КримокупаціяРосіяподатки
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