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Окупанти влітку обкладуть жителів Криму новим податком на житло

Субота, 1 травня 2021, 18:54

Російські окупанти вимагають від усіх жителів захопленого півострова, що мають квартиру, житловий будинок, або навіть кімнату, оплатити новий податок на майно. Перші такі платіжки кримчани отримають вже у липні.

Джерело: Новости Крыма

Деталі: Так званий "керівник" управління федеральної податкової служби Росії по Криму Роман Наздрачов нагадав жителям півострова, що з 2021 року вони вже "зобов'язані заплатити за нерухомість", якою володіють.

Представник окупаційної влади додав, що в середньому за трикімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів сума податку складатиме близько 500 рублів на рік.

Кримчани почнуть отримувати повідомлення про новий податок від окупантів з 1 липня - воно прийде їм або поштою, або в "особистий кабінет платника податків".

Нагадаємо: 86% росіян стабільно підтримують захоплення Криму Росією.

Теми: КримокупаціяРосіяподатки


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