Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше
Триває процес узгодження умов зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна, але поки зарано озвучувати деталі.
Джерело: Офіс президента з посиланням на коментар керівника ОП Андрія Єрмака для "РБК-Україна"
Пряма мова Єрмака: "Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій".
Деталі: Керівник Офісу президента України вважає, що однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленського та Путіна може бути детальний аналіз стану виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.
"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав Єрмак.
За словами Єрмака, Україна не прагне замінити "нормандський" переговорний процес двосторонніми перемовинами президентів України та Росії, а прагне використовувати різні формати та дипломатичні можливості для завершення конфлікту й встановлення миру на Донбасі. А цього неможливо досягнути без участі у переговорах російської сторони.
До того ж інші учасники "нормандського формату" підтримують прагнення України до активізації діалогу, сказав Єрмак
"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива – абсолютно зрозуміла й передбачувана для наших партнерів. Зокрема це стосується й питання про переговори двох лідерів – України та Росії", – заявив він.
Передісторія:
- 20 квітня, на тлі нарощування Росією військових і техніки біля кордонів України, президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".
- 22 квітня Путін відповів на пропозицію Зеленського: зустрічатися на Донбасі й говорити про завершення війни відмовився, але висловив готовність у Москві обговорити відносини між Україною та Росією.
- 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.
- 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.