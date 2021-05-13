Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше

Триває процес узгодження умов зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна, але поки зарано озвучувати деталі.

Джерело: Офіс президента з посиланням на коментар керівника ОП Андрія Єрмака для "РБК-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій".

Деталі: Керівник Офісу президента України вважає, що однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленського та Путіна може бути детальний аналіз стану виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, Україна не прагне замінити "нормандський" переговорний процес двосторонніми перемовинами президентів України та Росії, а прагне використовувати різні формати та дипломатичні можливості для завершення конфлікту й встановлення миру на Донбасі. А цього неможливо досягнути без участі у переговорах російської сторони.

До того ж інші учасники "нормандського формату" підтримують прагнення України до активізації діалогу, сказав Єрмак

"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива – абсолютно зрозуміла й передбачувана для наших партнерів. Зокрема це стосується й питання про переговори двох лідерів – України та Росії", – заявив він.