Новини 13 травня: суд над Медведчуком, обшуки у КМДА та "Київпастрансі"

Під судом над Медведчуком, Ельдар Сарахман, УП

Медведчука відправили під домашній арешт, Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу – актуальні новини 13 травня.

Про Медведчука

Офіс генерального прокурора визначив заставу для підозрюваного у держзраді кума Путіна голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука — таким чином суд незадовольнив клопотання прокурорів.

Про обшуки у Києві

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.

Столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ провели масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Також прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до "Київського метрополітену" у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень.

Правоохоронці проводять обшуки і у "Київпастрансі" — комунальне підприємство підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

В Офісі президента вважають, що звинувачення Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

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