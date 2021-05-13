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Новости 13 мая: суд над Медведчуком, обыски в КГГА и "Киевпастрансе"

Четверг, 13 мая 2021, 21:59
Новости 13 мая: суд над Медведчуком, обыски в КГГА и Киевпастрансе
Под судом над Медведчуком, Эльдар Сарахман, УП

Медведчука отправили под домашний арест, Кличко отреагировал на обыски в КГГА: Кошмарят киевскую власть — актуальные новости 13 мая.

О Медведчуке

Офис генерального прокурора определил залог для подозреваемого в госизмене кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в размере чуть более 300 миллионов гривен.

Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука — таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров.

Оо обысках в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

Столичные прокуроры совместно с фискальной службой, Нацполицией и СБУ провели масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

Также прокуратура вместе с фискалами пришли с обысками к "Киевскому метрополитену" по делу уклонения от уплаты налогов на 9 миллионов гривен.

Правоохранители проводят обыски и в "Киевпастрансе" — коммунальное предприятие подозревают в присвоении бюджетных средств.

В Офисе президента считают, что обвинения Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

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О других важных новостях

Журналист Дмитрий Гордон "с удовольствием" будет судиться с бывшим президентом Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну.

По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменили, прошел обыск.

За сутки 12 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 569 человек, умерли 346 больных, выздоровели 19 507 человек.

Украинская правда

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