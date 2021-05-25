"Бійтеся, ви наступні" – редакція Nexta отримує погрози після затримання Протасевича

Засновник Nexta Степан Путіло заявив, що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича редакція отримала "безліч загроз".

Джерело: РБК

Пряма мова Путіла: "Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі".

Деталі: Він додав, що редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові акції протесту після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".

За словами Путіла, "погрози йдуть", і вони "резонно побоюються, оскільки всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку".

Він додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики". Зокрема під офісом є поліція, у співробітників є екстрені номери, і про все підозріле вони відразу повідомляють в поліцію Польщі.

Тому, за словами Путіла, редакція почувається "в принципі, в безпеці" і продовжує свою справу.

За словами засновника Nexta, він обговорював з Протасевичем можливі погрози, в тому числі те, "що все-таки не варто літати над Білоруссю", оскільки "навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно, на жаль".

Путіло зазначив, що екстрена посадка літака в Мінську "стала повною несподіванкою" і що "Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право".

Що було раніше: На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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