"Бійтеся, ви наступні" – редакція Nexta отримує погрози після затримання Протасевича
Засновник Nexta Степан Путіло заявив, що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича редакція отримала "безліч загроз".
Джерело: РБК
Пряма мова Путіла: "Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі".
Деталі: Він додав, що редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові акції протесту після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".
За словами Путіла, "погрози йдуть", і вони "резонно побоюються, оскільки всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку".
Він додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики". Зокрема під офісом є поліція, у співробітників є екстрені номери, і про все підозріле вони відразу повідомляють в поліцію Польщі.
Тому, за словами Путіла, редакція почувається "в принципі, в безпеці" і продовжує свою справу.
За словами засновника Nexta, він обговорював з Протасевичем можливі погрози, в тому числі те, "що все-таки не варто літати над Білоруссю", оскільки "навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно, на жаль".
Путіло зазначив, що екстрена посадка літака в Мінську "стала повною несподіванкою" і що "Білорусь порушила всі можливі міжнародні норми, моральне право".
Що було раніше: На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".
Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"
Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
- О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі. Зокрема, затримали і дівчину Протасевича Софію Сапегу.
- Україна, Литва, Канада та інші країни закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича, а ЄС попередив про наслідки через посаджений літак.
- Деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі.