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"Бойтесь, вы следующие" – редакция Nexta получает угрозы после задержания Протасевича

Вторник, 25 мая 2021, 09:25
Бойтесь, вы следующие – редакция Nexta получает угрозы после задержания Протасевича
Степан Путило. Фото ТАСС

Основатель Nexta Степан Путило заявил, что после задержания в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича редакция получила "множество угроз".

Источник: РБК

Прямая речь Путило: "Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее".

Детали: Он добавил, что редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые акции протеста после президентских выборов, "но сейчас эта волна вернулась".

По словам Путило, "угрозы идут", и они "резонно опасаются, так как все люди с инстинктом самосохранения, за свою безопасность".

Он добавил, что редакция канала "прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски". В частности, под офисом есть полиция, у сотрудников есть экстренные номера, и обо всем подозрительном они сразу сообщают в полицию Польши.

Поэтому, по словам Путило, редакция чувствует себя "в принципе, в безопасности" и продолжает свое дело.

По словам основателя Nexta, он обсуждал с Протасевичем возможные угрозы, в том числе то, "что все-таки не стоит летать над Белоруссией", так как "даже над дружественными Лукашенко странами СНГ это небезопасно, к сожалению".

Путило отметил, что экстренная посадка самолета в Минске "стала полной неожиданностью", поскольку "Беларусь нарушила все возможные международные нормы, моральное право".

Что было раньше: На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом,

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Предыстория: 

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси. В частности, задержали и девушку Протасевича Софию Сапегу. 
  • УкраинаЛитва, Канада и другие страны призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича, а ЕС предупредил о последствиях из-за посаженного самолета.
  • Некоторые страны решили направлять свои самолеты в обход территории Беларуси.


 

Темы: БеларусьСМИ
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