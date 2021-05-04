Головні новини понеділка і ночі: декларація 5 країн, фільм про вбивство Гонгадзе англійською

Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн, вийшла англомовна версія документального фільму про вбивство Гонгадзе - актуальні новини 3 травня і ночі.

Про декларацію 5 країн

Польща, Естонія, Україна, Латвія та Литва заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці.

Про англомовну версію фільму про Гонгадзе

До Всесвітнього дня свободи преси вийшла англомовна версія документального фільму "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди".

Про інші важливі новини

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