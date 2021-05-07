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Військові підтримують ветерана АТО, якого підозрюють в умисному вбивстві

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:51
Військові підтримують ветерана АТО, якого підозрюють в умисному вбивстві

Колектив 80 окремої десантно-штурмової бригади підтримує обвинуваченого в умисному вбивстві ветеран АТО Андрія Пекельного. 

Джерело: Facebook-сторінка 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

Дослівно: "Позиція командування 80 окремої десантно-штурмової бригади щодо події, яка сталася 2 травня 2021 року за участю колишнього військовослужбовця нашої бригади Андрія Пекельного.

Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону та захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи".

Деталі: Відзначається, що у 2018-2019 роках Пекельний в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС.

Командир підрозділу, в якому проходив службу Пекельний, а також співслужбовці характеризують його, як "виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який являвся прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою".

Передісторія:

  • 5 травня стало відомо, що 24-річний Андрій Пекельний, житель села Глещава Тернопільської області, смертельно травмував одного з, як повідомлялося, шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці. 
  • Пекельному інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно статті 118 ККУ.  Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. 
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав пред’явлення підозри передчасним та необґрунтованим.

Українська правда
Теми: ООС
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