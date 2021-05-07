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Военные поддерживают ветерана АТО, которого подозревают в умышленном убийстве

Пятница, 7 мая 2021, 11:51

Коллектив 80 отдельной десантно-штурмовой бригады поддерживает обвиняемого в умышленном убийстве ветеран АТО Андрея Пекельного.

Источник: Facebook-страница 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Дословно: "Позиция командования 80 отдельной десантно-штурмовой бригады по событию, которое произошло 2 мая 2021 года с участием бывшего военнослужащего нашей бригады Андрея Пекельного...

Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилища. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела".

Детали: Отмечается, что в 2018-2019 годах Пекельный в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС.

Командир подразделения, в котором он проходил службу, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, являлся примером для своих собратьев, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением".

Предыстория:

  • 5 мая стало известно, что 24-летний Андрей Пекельный, житель села Глещава Тернопольской области, смертельно травмировал одного из, как сообщалось, шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке.
  • Пекельному инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предъявления подозрения преждевременным и необоснованным.

Темы: ООС


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