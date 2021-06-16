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Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Середа, 16 червня 2021, 21:28
Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

У Женеві відбувся саміт за участі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, уряд продовжив адаптивний карантин, але послабив обмеження — актуальні новини 16 червня.

Про саміт США-Росія

Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

На пресконференції після зустрічі Путін розповів, що під час переговорів з Байденом обговорювали Україну, в тому числі можливий її вступ до НАТО й Мінські угоди.

Також на зустрічі у Женеві президенти домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Байден на своїй пресконференції.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.

Також уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, у зв’язку з переходом всієї країни до "зеленої" зони.

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"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутін
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