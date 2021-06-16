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Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

Среда, 16 июня 2021, 21:28
Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

В Женеве прошел саммит при участии президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, Кабмин продолжил адаптивный карантин, но ослабил ограничения — актуальные новости 16 июня.

О саммите США-Россия

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту по прилёту в страну на саммит Россия-США.

На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, что во время переговоров с Байденом обсуждали Украину, в том числе возможное вступление в НАТО и Минские соглашения.

Также на встрече в Женеве президенты договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Байден на своей пресс-конференции.

О карантине

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, но ослабил ограничения, в частности, касательно контроля самоизоляции, проведения массовых мероприятий и соблюдения дистанции.

Также правительство отменило требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающихся из-за границы, в связи с переходом всей страны в "зеленую" зону.

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Темы: БайденПутин
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