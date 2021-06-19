Головні новини п’ятниці і ночі: військова допомога для України, санкції РНБО

У ЗМІ повідомили про затримку Штатами нового пакету озброєння та військової допомоги для України - у Вашингтоні все заперечують; РНБО запровадила санкції проти Фірташа й Фукса – актуальні новини 18 червня.

Про Білий дім і допомогу для України

Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів.

Пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях.

Однак, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

У Білому домі назвали "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки.

Про санкції

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Зокрема, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса - щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

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