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Головні новини п’ятниці і ночі: військова допомога для України, санкції РНБО

Субота, 19 червня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: військова допомога для України, санкції РНБО

У ЗМІ повідомили про затримку Штатами нового пакету озброєння та військової допомоги для України - у Вашингтоні все заперечують; РНБО запровадила санкції проти Фірташа й Фукса  – актуальні новини 18 червня.

Про Білий дім і допомогу для України

Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів.

Пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях.

Однак, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

У Білому домі назвали "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки.

Про санкції

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Зокрема, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса - щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

Про інші важливі новини

День Євро 2020: з трьох зустрічей дві завершилися нічиєю, а Швеція перемогла свого суперника. З трьох голів, які цього дня забили, два – з пенальті.

Варіант COVID-19 "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

За інформацією ЗМІ, США різко скорочують кількість своїх протиракетних систем на Близькому Сході в результаті перебудови своєї військової присутності, оскільки Вашингтон зосереджує увагу на викликах з боку Китаю і Росії.

Авіасполучення між Росією і Туреччиною буде відновлене з 22 червня.

Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач з іменем "Biden Joe". Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача "Biden Joe".

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що споживачам до 100 кВт*год буде зменшений тариф на електроенергію.

РНБО запровадила санкції проти осіб, причетних до розробки компонентів вірусу Petya.

Українська правда
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