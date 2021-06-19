Главные новости пятницы и ночи: военная помощь для Украины, санкции СНБО

В СМИ сообщили о задержании Штатами нового пакета вооружения и военной помощи для Украины - в Вашингтоне все отрицают; СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса - актуальные новости 18 июня.

О Белом доме и помощи для Украины

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи на 100 млн долларов.

Пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Однако, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка ко встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

В Белом доме назвали "нонсенсом" информацию о задержании помощи Украине в сфере безопасности.

О санкциях

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. В частности, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе, а против Фукса - насчет ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик".

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