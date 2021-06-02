Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів

Середа, 2 червня 2021, 05:40

У Сполучених Штатах Міноборони назвало заплановану суму фінансування програми військової розвідки у 2022 році, яка передбачається у розмірі $23,3 млрд.

Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційне повідомлення Пентагону

Дослівно: "Міністерство оборони оприлюднює бюджетний запит на реалізацію програми військової розвідки (ПВР) на 2022 фінансовий рік.

Його загальна сума становить $23,3 мільярда, що відповідає стратегічним пріоритетам міністра оборони".

Деталі: Військові підкреслили: на їхню думку, "оприлюднення цієї цифри не загрожує жодній засекреченій діяльності" в межах програми.

"Жоден інший показник бюджету ПВР або деталі програми не розкриватимуться, оскільки вони залишаються засекреченими з міркувань національної безпеки", - зауважили в оборонному відомстві США.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

Держдепартамент США робить запит на $ 6,1 млрд для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже $ 300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПрокуратура і фіскали Києва обшукують ГІОЦ

Туреччина вимагатиме тести на коронавірус від українців із 4 червня

Netflix виправив переклад у фільмі "Брат-2" про бандерівців

У Білорусі повідомили про стан політв'язня, який спробував перерізати собі горло в суді

Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID

Усі новини...
США
У США кількість введених доз ковід-вакцин наближається до 300 мільйонів
Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"
Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"
Останні новини
11:48
фото, відеоСиловики заблокували потужний канал "сонячної": вилучено понад тонну бурштину
11:41
В Україну прийшли грози, град та шквали
11:40
документВерховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним
11:30
У нас є ідея щодо власного НПЗ з переробки нафти – Офіс Зеленського
11:20
Рада може закликати світ визнати режим Лукашенка загрозою
11:15
фотоПрокуратура і фіскали Києва обшукують ГІОЦ
11:12
У Києві за добу від COVID одужали в 9 разів більше людей, ніж захворіли
10:56
Лукашенко натякнув на готовність визнати ОРДЛО
10:52
КШЕ анулює контракт із "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно – Милованов
10:50
Службовця "Укрзалізниці" спіймали на привласненні 750 тисяч
Усі новини...