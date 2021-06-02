Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів

У Сполучених Штатах Міноборони назвало заплановану суму фінансування програми військової розвідки у 2022 році, яка передбачається у розмірі $23,3 млрд.

Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційне повідомлення Пентагону

Дослівно: "Міністерство оборони оприлюднює бюджетний запит на реалізацію програми військової розвідки (ПВР) на 2022 фінансовий рік.

Його загальна сума становить $23,3 мільярда, що відповідає стратегічним пріоритетам міністра оборони".

Деталі: Військові підкреслили: на їхню думку, "оприлюднення цієї цифри не загрожує жодній засекреченій діяльності" в межах програми.

"Жоден інший показник бюджету ПВР або деталі програми не розкриватимуться, оскільки вони залишаються засекреченими з міркувань національної безпеки", - зауважили в оборонному відомстві США.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

Держдепартамент США робить запит на $ 6,1 млрд для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже $ 300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.