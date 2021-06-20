Головні новини суботи і ночі: вибухи в Сербії, повінь у Ялті

В районі сербського Чачака лунають вибухи на складах боєприпасів, людина загинула внаслідок потопу в Ялті – актуальні новини 19 червня.

Про вибухи в Сербії

В районі сербського міста Чачак знову лунають вибухи на складах боєприпасів: вогонь охопив кілька складів оборонного підприємства "Слобода", яке спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

Є інформація про кількох постраждалих.

Про повінь в Ялті

Внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.

За добу в Ялті випало 133 мм опадів. Залишається підтопленим 101 будинок, вода відкачана в 43 будинках.

Дощовою водою в Ялті підмило опори системи газопостачання середнього тиску, через що без газопостачання залишилися 60 абонентів.

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