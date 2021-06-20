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Главные новости субботы и ночи: взрывы в Сербии, наводнение в Ялте

Воскресенье, 20 июня 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: взрывы в Сербии, наводнение в Ялте

В районе сербского Чачака гремят взрывы на складах боеприпасов, человек погиб в результате потопа в Ялте - актуальные новости 19 июня.

О взрывах в Сербии

В районе сербского города Чачак снова гремят взрывы на складах боеприпасов: огонь охватил несколько складов оборонного предприятия "Слобода", которое специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Есть информация о нескольких пострадавших.

О потопе в Ялте

Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести - женщина 1961 года.

За сутки в Ялте выпало 133 мм осадков. Остается подтопленным 101 дом, вода откачана в 43 домах.

Дождевой водой в Ялте подмыло опоры системы газоснабжения среднего давления, из-за чего без газоснабжения остались 60 абонентов.

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Украинская правда
Темы: Крымвзрывфутболкриминал
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