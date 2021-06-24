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Новини 24 червня: санкції проти Фірташа й Фукса, "прямий контакт" ЄС з Путіним

Четвер, 24 червня 2021, 21:33

Зеленський підписав укази про санкції, Меркель закликає налагодити переговори з Путіним – актуальні новини 24 червня.

Про санкції проти Фірташа й Фукса

Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково. Серед них Фукс, Фірташ та оточення Путіна.

Також Зеленський підписав указ ввести на три роки санкції проти 55 банків на території РФ й окупованих територій та 3 людей. 

Про "прямий контакт" з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС. Цю пропозицію підтримав канцлер Австрії Себастіан Курц.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, слід реалізувати мінські угоди для вирішення конфлікту в Україні.

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Українська правда


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