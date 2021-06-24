Новини 24 червня: санкції проти Фірташа й Фукса, "прямий контакт" ЄС з Путіним

Зеленський підписав укази про санкції, Меркель закликає налагодити переговори з Путіним – актуальні новини 24 червня.

Про санкції проти Фірташа й Фукса

Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково. Серед них Фукс, Фірташ та оточення Путіна.

Також Зеленський підписав указ ввести на три роки санкції проти 55 банків на території РФ й окупованих територій та 3 людей.

Про "прямий контакт" з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС. Цю пропозицію підтримав канцлер Австрії Себастіан Курц.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, слід реалізувати мінські угоди для вирішення конфлікту в Україні.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Слідчі ДБР і СБУ проводять обшуки у родичів глави політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.

Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.

Бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

Велика Британія заявила, що їй ніхто "не буде заважати" плавати у водах біля окупованого Криму після інциденту з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя.

Секретар РНБО Олексій Данілов проведе закриту нараду щодо перевірки 134 громадян України, які знаходяться під санкціями США.

За минулу добу в Україні зафіксували 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 58, госпіталізували 559 осіб, одужала 2 471 особа.