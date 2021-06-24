Новости 24 июня: санкции против Фирташа и Фукса, "прямой контакт" ЕС с Путиным

Зеленский подписал указы о санкциях, Меркель призывает наладить переговоры с Путиным - актуальные новости 24 июня.

О санкциях против Фирташа и Фукса

Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно. Среди них Фукс, Фирташ и окружение Путина.

Также Зеленский подписал указ ввести на три года санкции против 55 банков России и окупированых територий и 3 человек.

О "прямом контакте" с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС. Это предложение поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс убеждена, что прежде чем восстанавливать встречи ЕС с Россией на высшем уровне, следует реализовать минские соглашения для разрешения конфликта в Украине.

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