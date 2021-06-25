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Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини

П'ятниця, 25 червня 2021, 21:21
Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини

Лідери ЄС відхилили ідею саміту з Путіним, Німеччина дозволила в’їзд вакцинованим українцям – актуальні новини 25 червня.

Про відхилення ідеї саміту з Путіним

Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сама ж канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що її колеги з ЄС не прийняли франко-німецьку пропозицію по організації зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про дозвіл на в’їзд до Німеччини

Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. 

Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

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Теми: НімеччинаПутін
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