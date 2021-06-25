Новости 25 июня: саммит с Путиным, разрешение на въезд в Германию
Лидеры ЕС отклонили идею саммита с Путиным, Германия разрешила въезд вакцинированным украинском - актуальные новости 25 июня.
Об отклонении идеи саммита с Путиным
Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Сама же канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что ее коллеги из ЕС не приняли франко-германское предложение по организации встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.
О разрешении на въезд в Германию
Германия с 25 июня разрешает въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.
Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
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