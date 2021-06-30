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Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

Середа, 30 червня 2021, 21:10

Нападник збірної України відновлюватиметься після травми на матчі 6 місяців, Путін вважає, що питання в Україні вирішує Вашингтон  – актуальні новини 30 червня.

Про травму Бєсєдіна

За результатами МРТ-обстеження у нападника української збірної Артема Бєсєдіна, який травмувався під час матчу із Швецією, часткове пошкодження зв‘язок ноги і перелом виростків стегнової кістки.

Зараз у ФК проводять консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо, повідомляється, що це консервативне лікування. Термін відновлення - близько 6 місяців.

Про пряму лінію з Путіним

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що ані Сполучені Штати, ані Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якщо б вона спалахнула.

Також Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Своєю чергою, в Офісі президента України вважають, що главу РФ Володимира Путіна некоректно інформують про ситуацію в Україні і знову пропонують переговори.

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Теми: футболПутін


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