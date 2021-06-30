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Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

Среда, 30 июня 2021, 21:10
Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

Нападающий сборной Украины будет восстанавливаться после травмы на матче 6 месяцев, Путин считает, что вопрос в Украине решает Вашингтон - актуальные новости 30 июня.

О травме Беседина

По результатам МРТ-обследования у нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался во время матча со Швецией, частичное повреждение связок ноги и перелом мыщелков бедренной кости.

Сейчас в ФК проводят консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно сообщается, что это будет консервативное лечение. Срок восстановления - около 6 месяцев.

О прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула.

Также Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопрос Украины решаются в Вашингтоне".

В свою очередь, в Офисе президента Украины считают, что главу РФ Владимира Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.

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Темы: футболПутин
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