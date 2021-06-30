Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным
Нападающий сборной Украины будет восстанавливаться после травмы на матче 6 месяцев, Путин считает, что вопрос в Украине решает Вашингтон - актуальные новости 30 июня.
О травме Беседина
По результатам МРТ-обследования у нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался во время матча со Швецией, частичное повреждение связок ноги и перелом мыщелков бедренной кости.
Сейчас в ФК проводят консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно сообщается, что это будет консервативное лечение. Срок восстановления - около 6 месяцев.
О прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула.
Также Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопрос Украины решаются в Вашингтоне".
В свою очередь, в Офисе президента Украины считают, что главу РФ Владимира Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.
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