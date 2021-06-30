Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

Нападающий сборной Украины будет восстанавливаться после травмы на матче 6 месяцев, Путин считает, что вопрос в Украине решает Вашингтон - актуальные новости 30 июня.

О травме Беседина

По результатам МРТ-обследования у нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался во время матча со Швецией, частичное повреждение связок ноги и перелом мыщелков бедренной кости.

Сейчас в ФК проводят консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно сообщается, что это будет консервативное лечение. Срок восстановления - около 6 месяцев.

О прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула.

Также Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопрос Украины решаются в Вашингтоне".

В свою очередь, в Офисе президента Украины считают, что главу РФ Владимира Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне учений Sea Breeze

Новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.

Politico назвал 11 стран, ЕС внесет в список "безопасных" и гражданам которых позволит свободный въезд с 1 июля - Украина в перечень не вошла

За прошлые сутки зафиксировали 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 и 40 летальных случаев, госпитализировали 360 человек, выздоровели 2 294 человека.