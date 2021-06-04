Reuters: У США підвищили пріоритет розслідування атак програм-вимагачів

Міністерство юстиції США після злому Colonial Pipeline і збитку, завданого кіберзлочинцями, підвищило пріоритет розслідування атак програм-вимагачів до рівня тероризму.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що в четвер у офіси прокуратури США спрямували інструкцію, яка вказує, що інформація про розслідування програм-вимагачів на місцях повинна централізовано координуватися нещодавно створеною цільовою групою в Вашингтоні.

Головний заступник заступника генеральний прокурор Міністерства юстиції Джон Карлін каже, що це спеціалізований процес, що забезпечує відстеження всіх випадків використання програм-вимагачів.

На практиці це означає, що слідчі прокуратури США, що займаються атаками програм-вимагачів, повинні будуть ділитися оновленими подробицями справи і технічною інформацією з керівниками в Вашингтоні.

Керівництво також просить офіси розглянути і включити інші розслідування, зосереджені на більш великій екосистемі кіберзлочинності.

В інструкції Міністерства юстиції конкретно згадується Colonial Pipeline як приклад "зростаючої загрози, яку представляють для країни програми-вимагачі та цифрове вимагання".

За словами офіційних осіб США, рішення міністерства юстиції про включення програм-вимагачів в цей спеціальний процес демонструє, наскільки пріоритетною є проблема.

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