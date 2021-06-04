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Поліцейського, який знущався з двох юнаків, викрили на новому катуванні

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:53
Поліцейського, який знущався з двох юнаків, викрили на новому катуванні

Патрульному поліцейському, який знущався з двох юнаків на Житомирщині, повідомили про підозру у новому катуванні.

Джерело: Офіс генпрокурора, коментар заступника директора департаменту комунікацій МВС Ярослава Тракала

Деталі: Патрульному поліцейському одного з відділів Нацполіції в Житомирській області повідомили про нову підозру за фактом катування (ч.2 ст.127 ККУ).

Зокрема, під час розслідування за фактом катування двох осіб на Житомирщині правоохоронці встановили причетність поліцейського до інших фактів катування.

Так, в ході спілкування у відділку поліції з юнаком, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався із поліцейським, правоохоронець завдав йому ударів у голову та тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" та залякати.

Тракало уточнив УП, що вказаного поліцейського після проведення службового розслідування звільнили з лав поліції.

Передісторія:

  • У січні 2021 року між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах.
  • До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події, але замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля.

Українська правда

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Теми: поліціяЖитомирщина
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