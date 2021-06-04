Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліцейського, який знущався з двох юнаків, викрили на новому катуванні

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:53

Патрульному поліцейському, який знущався з двох юнаків на Житомирщині, повідомили про підозру у новому катуванні.

Джерело: Офіс генпрокурора, коментар заступника директора департаменту комунікацій МВС Ярослава Тракала

Деталі: Патрульному поліцейському одного з відділів Нацполіції в Житомирській області повідомили про нову підозру за фактом катування (ч.2 ст.127 ККУ).

Зокрема, під час розслідування за фактом катування двох осіб на Житомирщині правоохоронці встановили причетність поліцейського до інших фактів катування.

Так, в ході спілкування у відділку поліції з юнаком, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався із поліцейським, правоохоронець завдав йому ударів у голову та тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" та залякати.

Тракало уточнив УП, що вказаного поліцейського після проведення службового розслідування звільнили з лав поліції.

Передісторія:

  • У січні 2021 року між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах.
  • До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події, але замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля.

Українська правда
Теми: поліціяЖитомирщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоЗеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП 

РНБО в таємному режимі схвалила рішення щодо інтеграції в НАТО

адреси, інфографіка, оновлено від 12:17На вихідних масово вакцинуватимуть від COVID у 10 містах

В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов

ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі

Усі новини...
поліція
Поліція накрила шахрайський call-центр в офісі Миколаєва
Підозрюваний у вбивстві намагався втекти в окупований Крим
Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ
Останні новини
21:30
У заступника голови АРМА стріляли
21:18
Apple розробляє новий дизайн iPad зі скляним корпусом – ЗМІ
21:11
Новини 4 червня: масова вакцинація на вихідних, таємні рішення РНБО
21:05
Авіакомпанія з США хоче повернути надзвукові пасажирські перевезення
20:53
ВідеоПрезидент похвалився результатами запровадження санкцій
20:38
ВідеоЗеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум
19:59
Ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Пісків та Новгородського – ООС
19:54
Кіберполіція попереджає про атаку на держустанови та бізнес
19:33
Проросійського бойовика довічно засудили за розстріл автобуса під Волновахою
19:31
Німецькі війська виходять з Афганістану з 65 тисячами банок пива
Усі новини...