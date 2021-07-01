У Чорне море зайшов італійський фрегат

У Чорне море увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, який є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Думську.

Під час проходження через Босфор в четвер вдень Virginio Fasan супроводжував турецький фрегат Barbaros F244.

Standing @NATO Maritime Group 2 enters BlackSea:@SNMG_2 frigates, @ItalianNavy Bergamini class flagship ITS Virginio Fasan & Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros class TCG Barbaros transit Bosphorus back to back towards BlackSea:#WeAreNato #SeaBreeze2021 #SB21 #StrongerTogether pic.twitter.com/mKdKqWTOil — Yörük Işık (@YorukIsik) July 1, 2021

Ймовірно, італійський фрегат теж увійде до складу ескадри, яка бере участь у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze в Чорному морі.

Італійський фрегат введений до складу ВМС в грудні 2013 року. На його борту - різне артилерійське, торпедного та ракетне озброєння, в тому числі протикорабельні і зенітні ракети.

Нагадаємо, російські десантні кораблі провели бойові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze.

Перед цим російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море.

Як відомо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня.

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"