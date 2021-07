У Чорне море зайшов італійський фрегат

У Чорне море увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, який є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Думську.

Під час проходження через Босфор в четвер вдень Virginio Fasan супроводжував турецький фрегат Barbaros F244.

Standing @NATO Maritime Group 2 enters BlackSea:@SNMG_2 frigates, @ItalianNavy Bergamini class flagship ITS Virginio Fasan & Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros class TCG Barbaros transit Bosphorus back to back towards BlackSea:#WeAreNato #SeaBreeze2021 #SB21 #StrongerTogether pic.twitter.com/mKdKqWTOil