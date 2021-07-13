Головні новини понеділка і ночі: зустріч Меркель та Зеленського, стаття Путіна

Зеленський зустрівся з Меркель, Путін опублікував статтю "про історичну єдність росіян та українців"– актуальні новини 12 липня.

Про зустріч Зеленського та Меркель

12 липня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Німеччини. Він зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Серед тем перемовин з Меркель: посилення ролі Німеччини у "нормандському форматі" та у встановленні миру на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", участь німецької сторони у саміті "Кримської платформи", а також торговельно-економічне співробітництво.

Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, а також бажає, аби на окупованій території Донбасу були проведені вибори.

Крім того, німецька канцлерка вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про статтю Путіна

Президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами статтю про "про історичну єдність росіян та українців".

Вона починається з того, що він пригадує сказані нещодавно слова про те, що "українці та росіяни – один народ, одне ціле".

Про інші важливі новини

Розслідувачі "Слідства.Інфо" повідомляють, що Міністерство внутрішніх справ та його відомства — Нацполіція, Держслужба з надзвичайних ситуацій — закуповують квартири у фігурантів своїх же розслідувань.

Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19 – там 40 427 нових випадків.

У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників, оскільки про вплив цього на здоров’я наразі мало даних.

В інформаційний бюлетень до вакцини Johnson & Johnson Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) додало попередження, що дані свідчать про підвищений ризик рідкісного неврологічного розладу - синдрому Гієна-Барре.

Вакцину проти COVID-19 Pfizer тепер використовуватимуть у центрах масової вакцинації. Вона буде доступна для всіх охочих, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Поблизу Харкова депутати від "Опозиційної платформи – За життя" відновили пам'ятний знак дружби українського і російського народів, проте згодом невідомі у масках його знесли.

Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень.

У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".