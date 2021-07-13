Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина

Зеленский встретился с Меркель, Путин опубликовал статью "об историческом единстве русских и украинцев" - актуальные новости 12 июля.

О встрече Зеленского и Меркель

12 июля президент Владимир Зеленский совершил визит в Германию. Он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Среди тем переговоров с Меркель: усиление роли Германии в "нормандском формате" и в установлении мира на Донбассе, строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", а также торгово-экономическое сотрудничество.

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы.

Кроме того, немецкий канцлер считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Также Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

О статье Путина

Президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".

Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что "украинцы и русские - один народ, одно целое".

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