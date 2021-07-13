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Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Вівторок, 13 липня 2021, 21:19

Аваков подав у відставку, Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні — актуальні новини 13 липня.

Про Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.

Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.

Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.

Про медичний канабіс

Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг — "за" проголосували лише 184 нардепи.

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Про інші важливі новини

Зеленський у відповідь на статтю Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у президента РФ немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

Комітет з етики в гімнастиці дискваліфікував українського гімнаста і чемпіона Олімпійських ігор 2016 року Олега Верняєва на 4 роки через допінг — він не зможе брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Суд наклав арешт на майно нардепа від "ОПЗЖ" та соратника Медведчука Тараса Козака у справі про держзраду.

Facebook визнав пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою слів Путіна про "один народ" таким, що розпалює ненависть, і видалив його.

Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає перезапуск ВККС за вирішальної ролі міжнародних експертів і який раніше ветував президент.

За добу 12 липня в Україні зафіксували 481 новий випадок COVID-19 і 36 летальних випадків, одужали 750 осіб. Також за минулу добу вакцинували 83 177 людей: одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані — 37 642 людини.

Теми: АваковВерховна Рада


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