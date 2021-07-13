Новости 13 июля: отставка Авакова, проваленная легализация медицинского каннабиса

Аваков подал в отставку, Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине — актуальные новости 13 июля.

Об Авакове

Министр внутренних дел Арсен Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.

Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.

Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.

О медицинском каннабисе

Верховная Рада провалила голосование законопроекта №5596, который дает доступ больным к медицинскому каннабису в Украине и регулирует его оборот — "за" проголосовали только 184 нардепа.

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О других важных новостях

Зеленский в ответ на статью Путина о братских народах Украины и России заявил, что у президента РФ нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Комитет по этике в гимнастике дисквалифицировал украинского гимнаста и чемпиона Олимпийских игр 2016 года Олега Верняева на 4 года из-за допинга — он не сможет участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Суд наложил арест на имущество нардепа от "ОПЗЖ" и соратника Медведчука Тараса Козака по делу о госизмене.

Facebook признал пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов Путина об "одном народе" таким, что разжигает ненависть, и удалил его.

Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск ВККС с решающей ролью международных экспертов и который ранее ветировал президент.

За сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый случай COVID-19 и 36 летальных случаев, выздоровели 750 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали 83 177 человек: одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека.