COVID у Києві: за добу 194 нових хворих

За добу 1 липня у столиці зареєстрували 194 нових випадки коронавірусу, одна людина померла і 179 подолали хворобу.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова мера Києва Віталія Кличка: "194 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Зокрема, захворіли 117 жінок віком від 21 до 83 років, 70 чоловіків віком від 23 до 75 років, 4 дівчинки від 11 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 9 років.



14 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (37) та у Солом’янському (30) районах.

Усього за період пандемії у Києві 214 213 підтверджених випадків коронавірусу, 5 195 хворих померли, подолали вірус 205 036 мешканців столиці.

Що було раніше: За добу 30 червня у столиці виявили 231 нового хворого на коронавірус, померли троє людей.

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