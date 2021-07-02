COVID у Києві: за добу 194 нових хворих
За добу 1 липня у столиці зареєстрували 194 нових випадки коронавірусу, одна людина померла і 179 подолали хворобу.
Джерело: сайт КМДА
Пряма мова мера Києва Віталія Кличка: "194 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".
Деталі: Зокрема, захворіли 117 жінок віком від 21 до 83 років, 70 чоловіків віком від 23 до 75 років, 4 дівчинки від 11 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 9 років.
14 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (37) та у Солом’янському (30) районах.
Усього за період пандемії у Києві 214 213 підтверджених випадків коронавірусу, 5 195 хворих померли, подолали вірус 205 036 мешканців столиці.
Що було раніше: За добу 30 червня у столиці виявили 231 нового хворого на коронавірус, померли троє людей.
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Передісторія:
- За добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.