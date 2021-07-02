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COVID у Києві: за добу 194 нових хворих

П'ятниця, 2 липня 2021, 13:40
COVID у Києві: за добу 194 нових хворих
Фото КМДА

За добу 1 липня у столиці зареєстрували 194 нових випадки коронавірусу, одна людина померла і 179 подолали хворобу.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова мера Києва Віталія Кличка: "194 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Зокрема, захворіли 117 жінок віком від 21 до 83 років, 70 чоловіків віком від 23 до 75 років, 4 дівчинки від 11 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 9 років.

14 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (37) та у Солом’янському (30) районах.

Усього за період пандемії у Києві 214 213 підтверджених випадків коронавірусу, 5 195 хворих померли, подолали вірус 205 036 мешканців столиці.

Що було раніше: За добу 30 червня у столиці виявили 231 нового хворого на коронавірус, померли троє людей.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

  • За добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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