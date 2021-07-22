Головні новини середи і ночі: повінь в Одесі, зустріч Байдена та Зеленського, Nord Stream 2

В Одесі – повінь, 30 серпня Байден зустрінеться з Зеленським, США та Німеччина домовились про завершення будівництва "Північного потоку-2" – актуальні новини 21 липня.

Про Одесу

Одесу накрила повінь внаслідок потужної зливи - в місті за годину випав 31 мм опадів.

Низку міських вулиць затопило. Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

У низці районів міста немає світла. Впали десятки дерев.

Літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів.

Про зустріч Байдена з Зеленським

На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Зеленський заявив, що очікує на плідну зустріч з Байденом.

Незабаром глава ОПУ Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон, щоб підготуватися до зустрічі президентів.

Про "Північний потік-2"

США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року.

Відтак, Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років, і призначити для цієї мети спеціального представника.

Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не буде рішення, як подолати безпекову кризу.

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