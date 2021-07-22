Главные новости среды и ночи: наводнение в Одессе, встреча Байдена и Зеленского, Nord Stream 2

В Одессе - наводнение, 30 августа Байден встретится с Зеленским, США и Германия договорились о завершении строительства "Северного потока-2" - актуальные новости 21 июля.

Об Одессе

Одессу накрыло наводнение в результате мощного ливня - в городе за час выпал 31 мм осадков.

Ряд городских улиц затопило. Подтопило подъезды многоквартирных домов.

В ряде районов города нет света. Упали десятки деревьев.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты.

О встрече Байдена с Зеленским

На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Зеленский заявил, что ожидает плодотворной встречи с Байденом.

Вскоре глава ОПГ Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон, чтобы подготовиться ко встрече президентов.

О "Северном потоке-2"

США и Германия официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

Следовательно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.

Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будет решения, как преодолеть кризис безопасности.

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