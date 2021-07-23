Новини 23 липня: початок Олімпійських ігор, справа щодо зникнення Чауса

Росія не показала вихід команди України на Олімпійських іграх, у Молдові вважають, що до зникнення Чауса причетні держструктури України – актуальні новини 23 липня.

Про Олімпійські ігри

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо.

Російський "Первый канал", який транслював церемонію відкриття літньої Олімпіади-2020 в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід команди з України.

Також на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили мапу світу, на якій Крим був відокремлений від Україні кордоном. Тепер кордону немає.

Про зникнення Чауса

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін. Також відомство зі здивуванням сприйняли інформацію від Молдови.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги "РФ проти України".

Уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони, відкривши в’їзд для всіх типів подорожей українців. Також Швеція відкриває в’їзд для українських туристів з 26 липня.

Закон про корінні народи в Україні, який президент РФ Володимир Путін порівняв зі зброєю масового ураження, опублікувала газета "Голос Україні", і він офіційно почав діяти.

Група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам.

За минулу добу в Україні зафіксували 763 нових випадків COVID-19, з них летальних – 21, одужало за добу 639 осіб, госпіталізовано - 446 людей.