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Новини 23 липня: початок Олімпійських ігор, справа щодо зникнення Чауса

П'ятниця, 23 липня 2021, 21:19

Росія не показала вихід команди України на Олімпійських іграх, у Молдові вважають, що до зникнення Чауса причетні держструктури України – актуальні новини 23 липня.

Про Олімпійські ігри

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо.

Російський "Первый канал", який транслював церемонію відкриття літньої Олімпіади-2020 в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід команди з України.

Також на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили мапу світу, на якій Крим був відокремлений від Україні кордоном. Тепер кордону немає.

Про зникнення Чауса

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін. Також відомство зі здивуванням сприйняли інформацію від Молдови.

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Теми: ОлімпіадаЧаус


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