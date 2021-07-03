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Зеленський перед матчем Україна-Англія: Батькам є чого повчитися в дітей

Субота, 3 липня 2021, 11:34
Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський вважає, що збірна України під час матчу з Англією в суботу має шанс показати, що "батькам є чого повчитися в дітей".

Джерело: Зеленський у Facebook

 
Всі фото з Facebook Зеленського

Деталі: Президент поспілкувався з гравцями збірної України через відеозв'язок.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися!", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Дослівно: "Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей".

 

Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Передісторія:

  • У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбика став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Українська правда
Теми: Зеленськийфутбол


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