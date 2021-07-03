Зеленський перед матчем Україна-Англія: Батькам є чого повчитися в дітей
Субота, 3 липня 2021, 11:34
Президент Володимир Зеленський вважає, що збірна України під час матчу з Англією в суботу має шанс показати, що "батькам є чого повчитися в дітей".
Джерело: Зеленський у Facebook
Деталі: Президент поспілкувався з гравцями збірної України через відеозв'язок.
"Поговорили, посміялися, налаштувалися!", - йдеться в повідомленні Зеленського.
Дослівно: "Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей".
Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Передісторія:
- У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
- У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбика став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.
Українська правда