Зеленський перед матчем Україна-Англія: Батькам є чого повчитися в дітей

Президент Володимир Зеленський вважає, що збірна України під час матчу з Англією в суботу має шанс показати, що "батькам є чого повчитися в дітей".

Джерело: Зеленський у Facebook

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Деталі: Президент поспілкувався з гравцями збірної України через відеозв'язок.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися!", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Дослівно: "Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей".

Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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